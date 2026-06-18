Reitmans Canada: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reitmans Canada hat am 16.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent auf 160,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at