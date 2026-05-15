Relais Group legte Quartalsergebnis vor

Relais Group hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,32 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Relais Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,320 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119,0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at