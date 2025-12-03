Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
|
03.12.2025 14:56:30
Relay Therapeutics Director Sells $300,000 Worth of Shares. Here's Why Investors Shouldn't Panic.
Chief Corporate Development Officer Peter Rahmer disclosed the sale of 40,529 shares of Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) in multiple open-market transactions on Oct. 28 and Oct. 29, 2025, as detailed in the SEC Form 4 filing. The sale was worth a combined $299,900 and nearly half of it was due to company policy regarding employee stock compensation. Transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price of $7.40; post-transaction value reflects the market close price on Oct. 29, 2025.What proportion of Peter Rahmer's direct holdings did the transaction represent?The 40,529 shares sold represented approximately 10.72% of direct holdings before the transaction as of Oct. 29, 2025, indicating a significant reduction in ownership for this event relative to typical activity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Relay Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Relay Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Relay Therapeutics Inc Registered Shs
|7,83
|4,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.