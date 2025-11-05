Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Relay Therapeutics öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,630 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,834 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,360 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 12,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at