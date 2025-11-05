Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Relay Therapeutics öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,630 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,834 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,360 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 12,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Relay Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Relay Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Relay Therapeutics Inc Registered Shs
|6,05
|-7,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.