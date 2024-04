RELX-Aktie verliert trotzdem: RELX bestätigt nach guten Zahlen Prognose

RELX ist in allen vier Geschäftsbereichen gut ins Jahr gestartet.

Im Gesamtjahr sieht der britische Medienkonzern weiterhin ein starkes Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie soll deutlich zulegen. Konkrete Zahlen für das erste Quartal nannte RELX nicht.

UBS belässt Relx auf 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RELX nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 3640 Pence belassen. Der Medienkonzern habe vor seiner Hauptversammlung ein typisches kurzes Update gegeben, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Relx sei gut ins neue Jahr gestartet, und zwar in allen vier Geschäftsbereichen. Die Jahresziele seien bestätigt worden.

In London stehen RELX-Papiere zeitweise 1,15 Prozent tiefer auf 32,67 GBP.

LONDON (Dow Jones)

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)