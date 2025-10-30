:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.10.2025 22:07:15
Rembrandt paintings to be offered as shares on a public stock exchange
Ever dreamed of owning a real Rembrandt? In today's art market, anyone could become an owner — not just the millionaires. But there's a catch: You only own a share of the painting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!