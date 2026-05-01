RemeGen präsentierte Quartalsergebnisse

RemeGen hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat RemeGen mit einem Umsatz von insgesamt 94,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at