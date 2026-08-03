Renesas Electronics legte Quartalsergebnis vor

Renesas Electronics hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renesas Electronics -0,390 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Renesas Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at