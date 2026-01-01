HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
01.01.2026 11:02:19
Repeat Moviegoers Help Hollywood Eke Out a Slightly Better 2025
Ticket sales in North America totaled $8.9 billion for the year, up 2 percent from 2024. But the box office remains far below prepandemic levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!