Replay Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Replay Acquisition lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Replay Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 3,64 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Replay Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 490,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at