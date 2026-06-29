Replimune Group Aktie
WKN DE: A2JQN1 / ISIN: US76029N1063
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29.06.2026 14:24:28
Replimune Group Inc. Full Year Loss Widens
(RTTNews) - Replimune Group Inc. (REPL) revealed Loss for its full year of -$313.940 million
The company's bottom line totaled -$313.940 million, or -$3.38 per share. This compares with -$247.297 million, or -$3.07 per share, last year.
Replimune Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$313.940 Mln. vs. -$247.297 Mln. last year. -EPS: -$3.38 vs. -$3.07 last year.
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