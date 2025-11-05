BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|
05.11.2025 12:02:43
RESEARCH/BMW zeigt Stabilisierungszeichen in China
BMW habe in einem weltweit schwierigen Automobilmarkt starke Ergebnisse geliefert, aber entscheidend sei, dass das China-Geschäft Anzeichen einer Stabilisierung zeige, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Research Note. Der deutsche Autobauer habe bereits im vergangenen Monat die Absatzzahlen für das Quartal veröffentlicht und seine Jahresprognose gesenkt, aber die zusätzliche Offenlegung zur Rentabilität im Automobilgeschäft scheine positiv zu sein, so die Analysten. BMW arbeite an Kostensenkungen und schaffe es, den Gegenwind bei Volumen und Preisen durch Kosteneinsparungen auszugleichen, fügen sie hinzu.
"Am wichtigsten ist, dass wir Anzeichen einer Stabilisierung im chinesischen Geschäft bei einer Run-Rate von etwa [55.000] Einheiten sehen, was für BMW künftig eine der wichtigsten Kennzahlen sein dürfte," so JPM. Die Aktie steigt um 2,1 Prozent.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 06:02 ET (11:02 GMT)
