BMW Vz. Aktie

BMW Vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 12:02:43

RESEARCH/BMW zeigt Stabilisierungszeichen in China

BMW habe in einem weltweit schwierigen Automobilmarkt starke Ergebnisse geliefert, aber entscheidend sei, dass das China-Geschäft Anzeichen einer Stabilisierung zeige, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Research Note. Der deutsche Autobauer habe bereits im vergangenen Monat die Absatzzahlen für das Quartal veröffentlicht und seine Jahresprognose gesenkt, aber die zusätzliche Offenlegung zur Rentabilität im Automobilgeschäft scheine positiv zu sein, so die Analysten. BMW arbeite an Kostensenkungen und schaffe es, den Gegenwind bei Volumen und Preisen durch Kosteneinsparungen auszugleichen, fügen sie hinzu.

"Am wichtigsten ist, dass wir Anzeichen einer Stabilisierung im chinesischen Geschäft bei einer Run-Rate von etwa [55.000] Einheiten sehen, was für BMW künftig eine der wichtigsten Kennzahlen sein dürfte," so JPM. Die Aktie steigt um 2,1 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 06:02 ET (11:02 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu BMW Vz.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
BMW Vz. 79,05 2,33% BMW Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen