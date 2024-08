Research Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Research Solutions präsentierte in der am 19.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 12,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD sowie einen Umsatz von 44,20 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at