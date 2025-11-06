|
Reservoir Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Reservoir Media hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat Reservoir Media 45,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
