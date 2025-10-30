ResMed Aktie

30.10.2025 22:51:50

Resmed Inc Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Resmed Inc (RMD.AX) announced a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $348.5 million, or $2.37 per share. This compares with $311.4 million, or $2.11 per share, last year.

Excluding items, Resmed Inc reported adjusted earnings of $374.9 million or $2.55 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $2.50 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $1.335 billion from $1.224 billion last year.

Resmed Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $348.5 Mln. vs. $311.4 Mln. last year. -EPS: $2.37 vs. $2.11 last year. -Revenue: $1.335 Bln vs. $1.224 Bln last year.

