ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|
30.10.2025 22:51:50
Resmed Inc Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Resmed Inc (RMD.AX) announced a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $348.5 million, or $2.37 per share. This compares with $311.4 million, or $2.11 per share, last year.
Excluding items, Resmed Inc reported adjusted earnings of $374.9 million or $2.55 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.50 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $1.335 billion from $1.224 billion last year.
Resmed Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $348.5 Mln. vs. $311.4 Mln. last year. -EPS: $2.37 vs. $2.11 last year. -Revenue: $1.335 Bln vs. $1.224 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ResMed Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: ResMed legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.10.25
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.10.25
|S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ResMed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.09.25
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ResMed-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)