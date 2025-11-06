|
Resonance Specialties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Resonance Specialties hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 INR. Im Vorjahresviertel hatte Resonance Specialties 1,55 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Resonance Specialties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,3 Millionen INR im Vergleich zu 180,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
