RESORT SOLUTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RESORT SOLUTION präsentierte in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 96,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 68,04 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,45 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at