06.11.2025 06:31:29
Restamax: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Restamax hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Restamax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 EUR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,4 Millionen EUR – eine Minderung von 14,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 106,6 Millionen EUR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
