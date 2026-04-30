Revenio Group legte Quartalsergebnis vor

Revenio Group hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 27,3 Millionen EUR gegenüber 26,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at