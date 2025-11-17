|
17.11.2025 06:31:29
ReWalk Robotics präsentierte Quartalsergebnisse
ReWalk Robotics hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ReWalk Robotics 6,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
