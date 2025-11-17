ReWalk Robotics präsentierte Quartalsergebnisse

ReWalk Robotics hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ReWalk Robotics 6,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

