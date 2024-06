RHEINMETALL - Kennst Du diese Handelszonen?

RHEINMETALL – D1 Chart inkl. Volumenprofil





Platz 2 der beliebtesten Aktien deutscher Anleger belegt aktuell das Wertpapier der Rheinmetall. Nach den starken Anstiegen befindet sich die Aktie gegenwärtig nun in einem Seitwärtstrend. Relevante Unterstützungen habe ich entsprechend hervorgehoben.

Grundsätzlich gilt, nicht gegen laufende Trends anzuhandeln. Ebenso wichtig ist es auch, nicht zu teuer einer Aktie hinterherzulaufen (siehe Kostolany, die älteren werden sich an dieser Stelle noch erinnern).

In diesem Fall lohnt es sich also die relevanten Unterstützungen zu definieren, Alarme zu legen und damit vorbereitet zu sein. Wenn die Aktie sich in die Supportbereiche bewegen sollte, muss die Price-Action stimmen. damit ich ein Einstieg mache.

Als Beispiel die NVIDIA Aktie, als diese die Anchored VWAP der Earnings angelaufen hat:

NVIDIA – M1 (MINUTENCHART) - REAKTION EARNINGS VWAP





Risikohinweis

Die Situation ist ein übergeordneter Aufwärtstrend, der sich in einer tieferen Korrektur befindet. Als Händler fokussiere ich mich daher nur auf potenzielle Longsignale im Rahmen einer Formation, die ich eng stoppen kann. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend kippen.





Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Über das Unternehmen

Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist. Rheinmetall ist ein führendes internationales Systemhaus der Verteidigungsindustrie und zugleich Treiber zukunftsweisender technologischer und industrieller Innovationen auf den zivilen Märkten.

Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Topformation) handeln sollte. Meistens ist damit ein klar ersichtliche Dreiecks- , Double Top / Bottom - Formation im Fokus. Nur wenn diese im genannten Preisbereich auftritt und sauber aufgelöst wird, ergibt sich ein Trade.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

