Rhythm Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rhythm Pharmaceuticals ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rhythm Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rhythm Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,3 Millionen USD im Vergleich zu 33,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at