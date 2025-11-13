Rhythm Watch informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rhythm Watch lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 39,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rhythm Watch 11,29 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 8,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rhythm Watch 7,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at