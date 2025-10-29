RIAMB (Beijing) Technology Development A präsentierte Quartalsergebnisse

RIAMB (Beijing) Technology Development A ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RIAMB (Beijing) Technology Development A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 453,6 Millionen CNY – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 517,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at