Rice Hall James Buys Stride Stock
Rice Hall James & Associates, LLC disclosed a buy of 122,430 shares of Stride (NYSE:LRN) in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 13, 2026, Rice Hall James & Associates, LLC increased its position in Stride by 122,430 shares. The quarter-end position value for Stride fell by $17.7 million, reflecting both the additional shares and price movements during the period.Stride is a leading provider of online and blended education services, leveraging proprietary technology platforms to deliver scalable, individualized learning solutions. The company’s diversified offerings span K-12 education, career readiness, and adult workforce training, positioning it as a comprehensive partner for institutions and learners seeking flexible, high-quality educational experiences. With a broad customer base and a focus on both academic and career outcomes, Stride maintains a competitive edge through its integrated service model and commitment to innovation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
