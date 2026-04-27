Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor

Stride wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stride noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 629,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stride einen Umsatz von 613,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,11 USD im Vergleich zu 5,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden USD, gegenüber 2,41 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at