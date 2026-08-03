RICOH LEASING legte Quartalsergebnis vor

RICOH LEASING hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 113,11 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 87,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at