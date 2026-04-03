China Jo-Jo Drugstores,Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A403XG / ISIN: KYG2124G1203
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03.04.2026 19:13:22
Ridgetech To Implement 1-For-150 Reverse Share Split
(RTTNews) - Ridgetech, Inc. (RDGT), Friday announced its decision to implement a 1-for-150 reverse share split on its ordinary shares, effective April 7.
As of April 2, 2026, the company had 134,835,960 ordinary shares outstanding; following the reverse share split, the company expects to have approximately 898,906 ordinary shares outstanding, subject to adjustment for fractional share rounding.
Under the reverse share split, every 150 shares of the company's issued and outstanding ordinary shares, par value $0.001 per share, will automatically be converted into one issued and outstanding ordinary share, par value $0.15 per share.
RDGT closed Thursday's trading at $0.0246, down 11.51 percent on the Nasdaq.
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