Rigetti Computing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rigetti Computing hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rigetti Computing ein EPS von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 199,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rigetti Computing einen Umsatz von 1,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at