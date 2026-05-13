Rigetti Computing legte Quartalsergebnis vor

Rigetti Computing veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 199,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at