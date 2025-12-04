Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
04.12.2025 01:30:56
Rigetti Computing Stock Plunged 42% Last Month. Here's Why.
Shares of quantum computing expert Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) fell 42.2% in November 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The bearish timeline included a disappointing earnings report, which erased October's 48.6% gain and then some. Rigetti's stock lost 14.2% of its value across the two-month span from Sept. 30 to Nov. 29.The most recent linchpin of Rigetti's November retreat was found in the company's Q3 2025 report, published on Nov. 10. It was a doozy, and not in a good way.Q3 revenues fell 18% year over year, stopping at $1.95 million. Net losses multiplied from $14.8 million to $201.0 million. Free cash flows didn't exactly save the day, either. The company burned $19.7 million of cash in the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)