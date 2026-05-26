Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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26.05.2026 22:40:58

Rigetti Computing vs. Quantum Computing: Which Quantum Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

The quantum computing race is heating up, but choosing a winner involves navigating significant financial losses. Will you favor Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) or the smaller Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) today?Rigetti builds quantum devices using superconducting technology while Quantum Computing focuses on photonics as its approach. Both companies are early-stage players in a field that could redefine computing power. This comparison evaluates their financials and business models to see which is better positioned for your portfolio.Rigetti Computing builds superconducting quantum processors and offers access through its own cloud platform. It serves national laboratories and research centers within the tech stocks landscape, with a heavy reliance on the U.S. government. Sales to government entities comprised roughly 90.2% of total revenue in its 2025 fiscal year, which adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Quantum Computing Inc Registered Shs 11,68 -5,12% Quantum Computing Inc Registered Shs
Rigetti Computing Inc Registered Shs 21,50 -12,44% Rigetti Computing Inc Registered Shs

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