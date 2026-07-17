Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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17.07.2026 09:00:18
Rigetti Could Be a Huge Winner in Sovereign Quantum Hardware
Rigetti (NASDAQ: RGTI) is building a risky but fascinating quantum hardware story. Its U.S.-based Fab-1 facility, government-linked research, and superconducting quantum platform could matter more if America treats domestic quantum capability as strategic infrastructure.Stock prices used were the market prices of July 7, 2026. The video was published on July 16, 2026Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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