Ring Energy Aktie

Ring Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3SR / ISIN: US76680V1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.08.2025 02:05:14

Ring Energy Targets $18 Mln Debt Reduction In Q3 As Warburg Pincus Exits Stake

(RTTNews) - Ring Energy, Inc. (REI) announced a third-quarter 2025 debt reduction target of approximately $18 million and confirmed that Warburg Pincus has fully exited its equity stake in the company.

Ring expects borrowings under its credit facility to decline to about $430 million as of September 30, 2025, down from $448 million at the end of June 2025.

CEO Paul D. McKinney said the company responded to this year's oil price decline by cutting capital spending and adjusting operations to maximize free cash flow for debt repayment. He added that the debt reduction goal underscores Ring's commitment to a stronger balance sheet and acknowledged Warburg Pincus' role in supporting the company's 2022 Stronghold acquisition.

Tuesday, REI closed at $1.06, up 8.02%, and is trading after hours unchanged on the NYSE American.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ring Energy Incmehr Nachrichten

Analysen zu Ring Energy Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ring Energy Inc 0,89 4,73% Ring Energy Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag nach langem Zögern doch noch zu. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen