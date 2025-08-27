Ring Energy Aktie
WKN DE: A0Q3SR / ISIN: US76680V1089
|
27.08.2025 02:05:14
Ring Energy Targets $18 Mln Debt Reduction In Q3 As Warburg Pincus Exits Stake
(RTTNews) - Ring Energy, Inc. (REI) announced a third-quarter 2025 debt reduction target of approximately $18 million and confirmed that Warburg Pincus has fully exited its equity stake in the company.
Ring expects borrowings under its credit facility to decline to about $430 million as of September 30, 2025, down from $448 million at the end of June 2025.
CEO Paul D. McKinney said the company responded to this year's oil price decline by cutting capital spending and adjusting operations to maximize free cash flow for debt repayment. He added that the debt reduction goal underscores Ring's commitment to a stronger balance sheet and acknowledged Warburg Pincus' role in supporting the company's 2022 Stronghold acquisition.
Tuesday, REI closed at $1.06, up 8.02%, and is trading after hours unchanged on the NYSE American.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ring Energy Incmehr Nachrichten
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Ring Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Ring Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.04.25
|Erste Schätzungen: Ring Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.03.25
|Ausblick: Ring Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ring Energy Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ring Energy Inc
|0,89
|4,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag nach langem Zögern doch noch zu. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.