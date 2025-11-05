Ring Energy Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ring Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ring Energy veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,035 USD. Dies würde einer Verringerung von 79,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ring Energy 0,170 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 76,8 Millionen USD – ein Minus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ring Energy 89,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,340 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 366,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

