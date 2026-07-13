RINGER HUT präsentierte Quartalsergebnisse

RINGER HUT hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,93 Prozent auf 11,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at