Rio Tinto-Aktie im Plus: Weniger Eisenerz, aber mehr Kupfer im Jahr 2024 produziert

Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt gab bekannt, dass er im vergangenen Jahr 328,0 Millionen Tonnen Eisenerz in den Minen in der mineralreichen australischen Pilbara-Region produziert und 328,6 Millionen Tonnen ausgeliefert hat. Beides ist im Vergleich zu 2023 um 1 Prozent gesunken. Rio Tinto hatte zuvor eine jährliche Lieferung zwischen 323 Millionen und 338 Millionen Tonnen geschätzt.

Das Bergbauunternehmen gab an, dass es mehr Bauxit als prognostiziert förderte, wobei die Produktion 2024 mit 58,7 Millionen Tonnen um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr anstieg und die Unternehmensprognose von 53 Millionen bis 56 Millionen Tonnen übertraf.

An der Börse in London steigt die Rio Tinto-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,87 Prozent auf 49,77 Pfund.

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES