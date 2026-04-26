Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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26.04.2026 11:01:04
Rising Costs Are Causing Couples to Delay or Forgo Having Children
High mortgage payments, higher child care costs and economic uncertainty are making some people rethink their plans on starting a family.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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