Riskified: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Riskified hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,82 Prozent auf 81,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at