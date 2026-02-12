Rivian Automotive Aktie

Rivian Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 22:31:04

Rivian Automotive Q4 Loss Widens

(RTTNews) - Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Thursday reported a fourth-quarter net loss of $811 million or $0.66 per share, compared to $744 million or $0.70 per share last year.

Revenues for the quarter were $1.286 billion, compared to $1.734 billion in the same quarter in 2024.

In the fourth quarter, 10,974 vehicles were produced at Rivian's manufacturing facility in Normal, Illinois, and 9,745 vehicles were delivered to customers.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rivian Automotive

mehr Nachrichten