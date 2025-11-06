Rivian Automotive: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rivian Automotive die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 874,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at