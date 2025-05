Rivian senkt Absatzziel - Bruttogewinn löst Milliardeninvestition von VW aus

Von Roshan Fernandez

DOW JONES--Rivian Automotive rechnet als Folge der Zölle mit etwa 10 Prozent weniger Fahrzeugauslieferungen im laufenden Jahr als bisher, aber 200 Millionen Euro höheren Investitionsausgaben. Das kalifornische Unternehmen rechnet für 2025 nunmehr damit, zwischen 40.000 und 46.000 Elektroautos auszuliefern statt wie bisher 46.000 bis 51.000 Fahrzeuge. Rivian verkauft einen SUV und einen Pick-up mit batterieelektrischem Antrieb.

Obwohl die gesamte Fahrzeugproduktion in den USA angesiedelt ist und ein Großteil der Bauteile mit Ausnahme der Batteriezellen aus den USA stammt, ist Rivian nach eigenen Angaben nicht immun gegen das wirtschaftliche Umfeld.

Rivian meldete für das erste Quartal deutlich geringere Verluste nach Steuern als im Vorjahr. Brutto schrieb das Unternehmen das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. Dies löst nach Angaben von Rivian eine Investition des deutschen Autokonzerns Volkswagen aus. Die Investition in Höhe von 1 Milliarde Euro dürfte am 30. Juni fließen, hieß es.

