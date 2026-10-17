Success Aktie
WKN DE: A42DP7 / ISIN: US8645831095
|
17.10.2026 18:45:00
Rivian's Key to Success May Not Be Its Vehicles
While most Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) investors and observers are focusing on the company's vehicle deliveries and adoption into the mainstream, the company's most valuable bet might actually be in robotics.
In 2025, Rivian CEO RJ Scaringe founded Mind Robotics, an AI-enabled technology company focused on building high-impact robots. The electric vehicle company owns about a third of Mind, and in turn, Mind serves as Rivian's primary manufacturing partner.
Mind hired an experienced executive this week, Doug Field. Field previously ran Tesla's Model 3 program and Ford Motor Company's EV operations. He will serve as president of Mind Robotics. The start-up's partnership with Rivian gives it a leg up on competition and an immediate place to deploy its technology.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Success Holding Group Corp USA
Analysen zu Success Holding Group Corp USA
Aktien in diesem Artikel
|Success Holding Group Corp USA
|2,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.