RIX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RIX lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 95,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 78,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat RIX im vergangenen Quartal 13,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RIX 13,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at