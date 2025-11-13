RKB Mainichi Broadcasting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RKB Mainichi Broadcasting hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 92,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 56,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at