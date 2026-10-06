RM Aktie
WKN DE: A1XEY8 / ISIN: GB00BJT0FF39
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06.10.2026 17:21:23
RM plc: Director / PDMR Shareholding
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RM plc (RM.)
6 October 2026
RM plc
The notification set out below is provided in accordance with the requirements of the UK Market Abuse Regulation
Mark Cook, a person discharging managerial responsibilities (“PDMR”), has, in order to effect a "Bed and ISA” transaction, sold 19,952 ordinary shares in RM plc (“Shares”) and immediately repurchased 19,841 shares into his Individual Savings Account (“ISA”)
Contact:
RM plc
Daniel Fattal, Company Secretary
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|GB00BJT0FF39
|Category Code:
|DSH
|TIDM:
|RM.
|LEI Code:
|2138005RKUCIEKLXWM61
|Sequence No.:
|445609
|EQS News ID:
|2411412
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu RM PLC
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17:21
|RM plc: Director / PDMR Shareholding (EQS Group)
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02.10.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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02.10.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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29.09.26
|RM plc: Strategic sale of TTS business (EQS Group)
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10.08.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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27.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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20.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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07.07.26
|RM plc: Notification of Half Year Results (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|RM PLC
|1,14
|-0,87%
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