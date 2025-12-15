Roblox Aktie

Roblox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

15.12.2025 09:54:00

Roblox-Sperre in Russland: Immer mehr Kritik und erste Proteste auf der Straße

Für öffentliche Kritik an staatlichem Handeln gibt es in Russland so gut wie keinen Raum mehr. Trotzdem wird die Kritik an der Blockade von Roblox immer lauter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
