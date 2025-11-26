|
26.11.2025 06:31:28
RoboSense Technology Company,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
RoboSense Technology Company, hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 HKD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 444,8 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443,8 Millionen HKD umgesetzt worden waren.
