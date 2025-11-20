SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
20.11.2025 01:01:10
Robot threat to drivers’ jobs in China heralds wider shift
Concern grows that autonomous vehicles could replace human roles, with no guarantee of social safety netWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
