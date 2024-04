Roche-Aktie leichter: Lungenkrebsmedikament Alecensa mit Zulassung durch FDA

Wie der Schweizer Pharmakonzern am Freitag mitteilte, stützt sich die Zulassung auf eine Studie im Spätstadium, die gezeigt habe, dass Alecensa das Risiko eines Wiederauftretens der Krankheit oder des Todes bei einer Art von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Frühstadium reduziert.

Das Medikament ist derzeit in mehr als 100 Ländern - darunter auch in den USA - als Erst- und Zweitlinienbehandlung für diese Art von Lungenkrebs zugelassen, so das Unternehmen.

Im Freitagshandel an der SIX zeigen sich die Roche-Genussscheine zeitweise um 0,50 Prozent schwächer bei 221,10 Franken.

BASEL (Dow Jones)